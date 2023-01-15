Собянин рассказал о местах крещенских купаний в Москве

Там будут дежурить спасатели и врачи

В дни крещенских купаний, которые по традиции пройдут 18–19 января, будет организовано 46 мест купаний. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что каждую прорубь оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания, парковками. Везде будут дежурить полиция, спасатели и медики.

На портале mos.ru опубликован список оборудованных в столице мест для крещенских купаний.

Крещение - один из главных христианских праздников. По традиции в ночь с 18 на 19 января происходят крещенские купания. В этот день верующие вспоминают о важном библейском событии - крещении Иоанном Крестителем в реке Иордан Иисуса Христа.

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