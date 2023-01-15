Минобороны отчиталось об ударе по системе военного управления Украины

Все цели поражены

Армия России нанесла 14 января ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

За минувшие сутки на купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии нанесён удар по подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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