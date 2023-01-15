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Минобороны отчиталось об ударе по системе военного управления Украины

15:10
  • воскресенье
  • 15 января 2023

Все цели поражены

Армия России нанесла 14 января ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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По словам представителя военного ведомства, все назначенные объекты поражены, цель удара достигнута.

За минувшие сутки на купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии нанесён удар по подразделениям двух механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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