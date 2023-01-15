Путин оценил динамику спецоперации по защите Донбасса

Она идёт по плану

Динамика проведения спецоперации положительная. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил Владимир Путин.

Президент выразил надежду на то, что российские бойцы порадуют результатами своей работы. "Динамика положительная. Всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы ещё не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", - приводит ТАСС слова главы государства.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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