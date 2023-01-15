На шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ вернули знаменитую звезду

Реставрация здания завершится в 2023 году

На шпиле павильона №59 "Зерно" на ВДНХ снова сияет красная звезда. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что знаменитую звезду впервые обновили во время масштабной реставрации павильона. Она должна закончиться в этом году. После открытия в павильоне будет постоянная экспозиция Политехнического музея.

Изначально звезда была сделана из стекла рубинового цвета. Реставраторы максимально близко воссоздали этот цвет. Им удалось восстановить внутреннюю подсветку, поэтому звезда будет видна и днём, и ночью.

Также специалисты отреставрировали металлический каркас одного из главных украшений павильона и привели в порядок медные пластины, покрытые сусальным золотом.

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