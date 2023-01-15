ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ вернули знаменитую звезду

16:13
  • воскресенье
  • 15 января 2023

Реставрация здания завершится в 2023 году

На шпиле павильона №59 "Зерно" на ВДНХ снова сияет красная звезда. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
На ВДНХ открылась выставка экологичной продукции

Мэр отметил, что знаменитую звезду впервые обновили во время масштабной реставрации павильона. Она должна закончиться в этом году. После открытия в павильоне будет постоянная экспозиция Политехнического музея.

Изначально звезда была сделана из стекла рубинового цвета. Реставраторы максимально близко воссоздали этот цвет. Им удалось восстановить внутреннюю подсветку, поэтому звезда будет видна и днём, и ночью.

Также специалисты отреставрировали металлический каркас одного из главных украшений павильона и привели в порядок медные пластины, покрытые сусальным золотом.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Звезда на павильоне "Зерно" на ВДНХ
Звезда на павильоне "Зерно" на ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.