В легендарном "Доме с фигурами" в Москве восстановлены скульптуры

Шахтёр и колхозница снова на месте

Завершилась реставрация знаменитых скульптур в "Доме с фигурами" в Подколокольном переулке. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что многие москвичи волновались о судьбе скульптур. Специалистам удалось вернуть утраченные элементы композиций. Разрушенный местами металлический каркас заменили на новый.

Во время сложной реставрации скульптуры обработали защитными составами и покрасили. Также была улучшена система водоотведения павильонов, на которых расположены монументы, чтобы их не повредили осадки.

Любимые москвичами шахтёр и колхозница сохранятся ещё долгие годы, пообещал Собянин.

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