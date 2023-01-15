Ангарский маньяк признался в новых преступлениях

Об этом сообщили в Следственном комитете

Ангарский маньяк, осуждённый на пожизненный срок, признался в новых преступлениях. Об этом РИА Новости сообщил представитель управления Следственного комитета по Иркутской области.

Бывшего милиционера Михаила Попкова судили в 2015 году за убийство 22 женщин. Позже он сообщил ещё о 59 своих жертвах.

По данным следователей, маньяк причастен к 83 убийствам и трём покушениям на убийство. Медицинские эксперты полагают, что Попков страдает гомицидоманией - непреодолимой тягой к убийствам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"