Три человека погибли при взрыве снарядов под Белгородом

Пострадали 13 человек

В Белгородской области в здании бывшего дома культуры взорвались боеприпасы. Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, погибли три человека, ещё 13 получили ранения.

Инцидент произошёл в Корочанском районе. Ранее глава области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории бывшего здания дома культуры и начальной школы утром 14 января произошёл пожар, на месте работали аварийные бригады энергетиков и газовиков.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что пострадавшие – российские военнослужащие. Также, по данным агентства, были эвакуированы 15 жителей из соседних с домом культуры домов.

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