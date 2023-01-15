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Зеленский ввёл санкции против Губерниева и Рудковской

19:15
  • воскресенье
  • 15 января 2023

Всего в списке - 198 человек

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны о санкциях в отношении 198 человек. Большинство из них – известные россияне - деятели культуры, политики и журналисты.
Зеленский ввёл санкции против Петросяна и Аллегровой

Под санкции, в частности, попали режиссёр Андрей Кончаловский, телеведущая Ангелина Вовк, телеведущие Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников и Екатерина Березовская, журналист Павел Зарубин, блогер Дмитрий Пучков (Гоблин), продюсер Яна Рудковская, актёры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза.

В списке также есть украинцы - журналистка и телеведущая Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко, а также белорусский журналист Григорий Азаренок.

На прошлой неделе под украинские санкции попали Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Александр Буйнов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Никита Михалков, Евгений Петросян, Маргарита Симоньян, Леонид Якубович и другие.

Ранее Зеленский лишил гражданства 13 священников канонической православной церкви Украины. В Рождество главный храм Киево-Печерской лавры был захвачен раскольниками.

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