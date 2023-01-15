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Прощание с Инной Чуриковой перенесли из "Ленкома" в Храм Христа Спасителя

18:15
  • воскресенье
  • 15 января 2023

Оно пройдёт 17 января

Церемония прощания с Инной Чуриковой пройдёт 17 января в Храме Христа Спасителя в Москве, сообщили ТАСС в театре "Ленком Марка Захарова". Ранее планировалось провести церемонию прощания в "Ленкоме".

Актриса скончалась 14 января, ей было 79 лет. Соболезнования родным и близким Инны Чуриковой выразил президент Владимир Путин.

Зрители помнят её яркие роли на сцене "Ленкома" и в известных фильмах - "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Курьер", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом", "Ширли-мырли".

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