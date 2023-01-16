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МИД: здания российских посольств на Западе неоднократно пытались поджечь

08:08
  • понедельник
  • 16 января 2023

На их территорию забрасывались бутылки с зажигательной смесью

Статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов сообщил, что Москва фиксирует "вопиющие" случаи нарушения иностранными государствами международного права.

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Как уточнил дипломат, многие страны Запада допускают насильственные действия в отношении российских загранучреждений и их персонала.

"Здания наших посольств и консульств неоднократно пытались поджечь, на их территорию забрасывались бутылки с зажигательной смесью и другие опасные предметы, разбивались оконные стекла в школах, служебных помещениях и жилых домах", - заявил Иванов (цитата по ТАСС).

По его словам, были отмечены и случаи прямой агрессии в отношении российских сотрудников и членов их семей. Кроме того, были попытки подстроить ДТП с их участием.

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Здание МИД России
Здание МИД России
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