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Минстрой предложил ввести единый платежный документ за ЖКУ

08:14
  • понедельник
  • 16 января 2023

Электронные документы будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ

Минстрой обсуждает с другими ведомствами возможность внедрения в России единого платежного документа за ЖКУ, пишут "Известия".

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Уточняется, что речь идет о платежке за использование индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Электронные документы будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ.

Как пояснили в ведомстве, идея нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей. Кроме того, речь идет о снижении расходов по оплате услуг печати и доставки квитанций.

Эксперты отмечают, что в настоящее время общедомовые показания в платежных документах не отображаются. В квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды без подробной разбивки.

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Единый платежный документ
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