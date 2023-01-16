Минстрой предложил ввести единый платежный документ за ЖКУ

Электронные документы будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ

Минстрой обсуждает с другими ведомствами возможность внедрения в России единого платежного документа за ЖКУ, пишут "Известия".

Уточняется, что речь идет о платежке за использование индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. Электронные документы будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ.

Как пояснили в ведомстве, идея нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей. Кроме того, речь идет о снижении расходов по оплате услуг печати и доставки квитанций.

Эксперты отмечают, что в настоящее время общедомовые показания в платежных документах не отображаются. В квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды без подробной разбивки.

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