США начали расширенную программу подготовки ВСУ

Она проходит на базе в Баварии

США в воскресенье начали расширенную программу подготовки украинских военных на территории Германии, передает Associated Press со ссылкой на слова главы Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

Место проведения тренировок - американская база в Баварии. Батальон из примерно 500 человек вернется в район боевых действий в течение пяти-восьми недель.

Уточняется, что занятия предусматривают среди прочего обучение работе с артиллерийскими системами, танками и другой техникой. США хотят обучить ВСУ до "весенних дождей".

Как сказано в заметке агентства, США уже провели программы тренировки для более чем 3,1 тыс. украинских военнослужащих.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"