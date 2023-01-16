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США начали расширенную программу подготовки ВСУ

08:38
  • понедельник
  • 16 января 2023

Она проходит на базе в Баварии

США в воскресенье начали расширенную программу подготовки украинских военных на территории Германии, передает Associated Press со ссылкой на слова главы Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли.

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Место проведения тренировок - американская база в Баварии. Батальон из примерно 500 человек вернется в район боевых действий в течение пяти-восьми недель.

Уточняется, что занятия предусматривают среди прочего обучение работе с артиллерийскими системами, танками и другой техникой. США хотят обучить ВСУ до "весенних дождей".

Как сказано в заметке агентства, США уже провели программы тренировки для более чем 3,1 тыс. украинских военнослужащих.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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