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В Совфеде призвали зеркально ответить на дискриминацию россиян

08:32
  • понедельник
  • 16 января 2023

Пора переходить от "бесплодных сожалений" к делу

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас прокомментировал заявление МИД России о том, что страны Евросоюза при оформлении виз требуют от россиян соблюдения невыполнимых требований.
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По словам сенатора, подобная практика является дискриминационной.

"Такая политика западных стран проводится не первый день, и мы до сих пор не можем добиться от нашего МИД внятной позиции - какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию", - написал Клишас в Telegram.

Он добавил, что МИД должен зеркально ответить на ограничения Запада.

"От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям- только так можно защитить права россиян", - заключил Клишас.

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