ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Президент Хорватии объявил о прокси-войне США и НАТО против России

08:21
  • понедельник
  • 16 января 2023

Политик также назвал бессмысленными санкции против России

США и НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине. Такое мнение выразил в воскресенье, 15 января, президент Хорватии Зоран Миланович.
НАТО направила в Румынию самолеты-разведчики для слежки за Россией

Политик заявил, что считает политику рестрикций, реализуемую западными странами, абсурдной, поскольку "они даже не сломили санкциями Милошевича" и только "переходят от войны к войне".

План, по мнению Милановича, "не может состоять в том, чтобы убрать Путина" и заключаться в санкциях, так как "мы ничего не добьемся с их помощью", сообщает агентство HINA.

Ранее главы Североатлантического альянса, Еврокомиссии и Евросовета подписали декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО, в которой обязались и дальше поддерживать Украину. Авторы документа отмечают, что конфликт на Украине подрывает коллективную безопасность, создает благодатную среду для стратегических конкурентов, а также террористических групп.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Зоран Миланович
Зоран Миланович
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.