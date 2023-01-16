Президент Хорватии объявил о прокси-войне США и НАТО против России

Политик также назвал бессмысленными санкции против России

США и НАТО ведут опосредованную войну против России на Украине. Такое мнение выразил в воскресенье, 15 января, президент Хорватии Зоран Миланович.

Политик заявил, что считает политику рестрикций, реализуемую западными странами, абсурдной, поскольку "они даже не сломили санкциями Милошевича" и только "переходят от войны к войне".

План, по мнению Милановича, "не может состоять в том, чтобы убрать Путина" и заключаться в санкциях, так как "мы ничего не добьемся с их помощью", сообщает агентство HINA.

Ранее главы Североатлантического альянса, Еврокомиссии и Евросовета подписали декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО, в которой обязались и дальше поддерживать Украину. Авторы документа отмечают, что конфликт на Украине подрывает коллективную безопасность, создает благодатную среду для стратегических конкурентов, а также террористических групп.

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