МИД заявил о невыполнимых визовых требованиях стран ЕС к российским туристам

Россиянам уже запрещен въезд с целью туризма в ряд европейских стран

Государства Европейского союза свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а несколько стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов. Об этом в понедельник, 16 января, заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Дипломат отметил, что на Западе "ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз". Он также напомнил, что на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

При этом некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций.

При этом получить многократную визу гражданину России стало крайне сложно, их оформление сведено к минимуму, рассказал Иванов в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что Италия ужесточила процесс выдачи виз гражданам России. При оформлении документов от каждого из заявителей теперь требуются финансовые гарантии. Это означает, что все члены одной семьи, обратившейся за разрешениями на въезд, должны предоставлять собственные справки из банков, исключение сделают только для несовершеннолетних.

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