Президент Украины улыбался во время выступления российского лидера

Во время саммита "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция) в Париже, который состоялся в декабре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский улыбался во время выступления российского лидера и его речь о статусе Донбасса. Об этом свидетельствует видеозапись, которую опубликовал журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин.

Зарубин рассказал в своем Telegram-канале, что у него есть одно личное воспоминание о Зеленском — "то, как вел себя Зеленский, когда слышал слова о Минских соглашениях и призывы к миру".

Журналист обнародовал кадры, которые снял сам на мобильный телефон в Париже в 2019 году. На них видно, что президент Украины Владимир Зеленский улыбается на фоне речи российского лидера Владимира Путина об особом статусе отдельных регионов Донбасса в рамках Минских соглашений.

Зарубин выразил уверенность в том, что "многострадальный украинский народ рано или поздно введет реальные и очень жесткие санкции против того, кто привел страну к катастрофе".

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что подписанные в Минске соглашения нужны были лишь для того, чтобы дать время Украине набрать военную мощь. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что игнорирование Минских соглашений западными партнерами стало предтечей российской специальной военной операции.

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