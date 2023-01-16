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Оттепель и сильный ветер ожидают жителей Москвы

09:19
  • понедельник
  • 16 января 2023

Погода будет очень некомфортной, предупредили в Гидрометцентре

Оттепель начнется в Москве и Московской области во вторник, 17 января, и продлится почти до конца недели. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог отметил, что во вторник днем уже прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов, в среду — плюс 1-3 градуса.

При этом прогнозируется усиление ветра с понедельника до 15 м/с, а в среду — до 18 м/с, что связано с противостоянием разных барических систем. В итоге погода будет очень некомфортной: низкие облака и сильный ветер.

Кроме того, в понедельник возобновятся осадки в виде небольшого снега. Во вторник ожидается снег и мокрый снег, в среду и последующие дни недели — снег, мокрый снег и дождь. Также все дни прогнозируется гололедица, сообщает ТАСС.

Ранее метеорологи предупредили, что москвичам и жителям других регионов Центральной России не стоит ожидать крещенских морозов. На Крещение, которое будут отмечать 19 января, прогнозируется оттепельная и ветреная погода с осадками в виде мокрого снега с дождем.

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