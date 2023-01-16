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В России за год выросло производство алкоголя

08:52
  • понедельник
  • 16 января 2023

Производство спиртного крепостью свыше 9% увеличилось на 8,4%

Как следует из данных Росалкогольрегулирования, на которые ссылается РИА Новости, в 2022 году производство алкогольных напитков в России (без учета пива, сидра и медовухи) выросло на 9,8% в сравнении с 2021 годом.

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Общий объем производства за год составил 199,524 миллиона декалитров (дал).

Уточняется, что производство спиртного крепостью свыше 9% выросло на 8,4%, до 115,386 миллиона дал. В частности, производство водки выросло почти на 4%, до 84,056 миллиона дал.

Что касается винодельческой продукции, ее производство в январе-декабре 2022-го выросло на 9,7%, до 32,693 миллиона дал.

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Производство алкоголя
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