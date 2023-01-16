ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Якутии ожидается 65-градусный мороз

11:34
  • понедельник
  • 16 января 2023

Вместе с экстремальными стужами пришли и ледяные туманы

На улице - сплошная белая пелена, а морозы даже для самого холодного региона России впечатляющие. Сегодня и в ближайшие дни в некоторых районах Якутии столбики термометров опустятся до минус 65.
Ощущения - минус 70: Россия переживает аномальные морозы

Аномальная погода установилась на большей части республики. Вместе с экстремальными стужами пришли и ледяные туманы. Это осложняет поездки автомобилистам и сказывается на работе аэропорта. В условиях ограниченной видимости расписание корректируют в зависимости от метеоусловий. Несколько рейсов задержаны. А те борты, что уже в воздухе, не рискуют заходить на посадку в Якутске и уходят на запасные аэродромы.

При этом в расписании школьников осталась даже физкультура - дети в домашней обстановке приседают, делают наклоны и упражнения на растяжку. Учителя работают в пустых классах. Предварительно, удаленно учиться придется до 18 января.

"Детям дают возможность не отставать от других регионов. И дети, живущие на севере, получают хотя бы какой-то минимальный объем знаний. Низкая температура - коварная, может незаметно подкрасться, и ты только дома можешь обнаружить, что у тебя отморожены кончики ушей, кончики пальцев, руки, ноги и так далее", - отметила Надежда Ринчинова, заместитель директора городской гимназии "Центр глобального образования".

Такие последствия нисколько не пугают продавцов на Крестьянском рынке Якутска - возможно, они самые морозостойкие в мире. Еще не было таких дней, когда бы эти женщины не вышли на работу из-за холода. На их прилавках - букеты из свежемороженой рыбы. Только в таком виде она должна дойти до покупателя, иначе вкус будет потерян.

Аномальные морозы сковали и Сибирь. В Красноярском крае столбики термометров опускаются ниже 50 градусов, и тоже замечены сильные туманы. А вот в Центральной России, наоборот, потепление. В Москве начинается оттепель, которая продлится почти до конца недели.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Морозная погода
Морозная погода
Мороз
Мороз
Мороз в Москве
Мороз в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.