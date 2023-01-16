ВС России используют тактику "танковой карусели"

Огонь ведется непрерывно

В Донецке сегодня два человека погибли, еще четверо пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Националисты выпустили по городу ракеты из американских систем HIMARS. Ударам также подверглись Горловка, Макеевка и поселок Гольмовский. Российские войска бьют по позициям боевиков из гаубиц "Мста-Б". И используют тактику "танковой карусели".

Калининский район Донецка. Утром снаряды натовского калибра попали в супермаркет и аптеку. А минувшим вечером и ночью ВСУ били по Петровскому району. Всего же за последние сутки националисты 19 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 115 снарядов. Под огнем оказались также Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Шахтерск. Ранены три человека.

Украинские боевики надеялись отсидеться в одном из домов пока контролируемого ими города в Донбассе, но эта тактика уже давно не работает. Жители выехали, а наша разведка подобные точки скопления националистов выявляет постоянно.

По позициям ВСУ бьют расчеты гаубиц "Мста-Б". Фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы позволяют нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника на расстоянии до 30 километров.

"Вся артиллерия важна. Без артиллерии пехота не может продвигаться. У противника также много артиллерии, надо работать контрбатарейно. Поэтому надо, чтобы на страже стояли 152-е, "Грады", "Гиацинты". Все должно работать в паре. Без чего-либо продвижения не будет", - говорит командир подразделения.

А на соседнем участке линии соприкосновения - так называемая "танковая карусель". Наши экипажи поочередно выводят свои машины из укрытий, наносят удар по противнику и отходят для пополнения боезапаса. При этом огонь ведется непрерывно, а засечь танки враг не может.

"Настроение противника - плачевное. Потому что постепенно они начинают сдаваться. По пять человек. Вот позавчера пять человек пришли сами - приползли. Сначала подползали, думали, что они идут в наступление, а они просто руки вверх подняли и пошли сдаваться к нашим", - рассказывает российский боец.

С тылового аэродрома на боевое здание вылетают разведывательно-ударные вертолеты Ка-52. Боекомплект - неуправляемые 80-миллиметровые авиационные ракеты.

Помощь нашим раненым оказывают военнослужащие медицинского батальона Западного военного округа. Мобильный полевой госпиталь развернут недалеко от передовой. В госпитале есть и необходимые медикаменты, и высокотехнологичное оборудование. В стационарные лечебные учреждения бойцов отправляют уже для дальнейшего лечения. Все операции делают на месте и это позволяет сохранять жизни.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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