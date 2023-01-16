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Мужество и профессионализм: представлены новые герои СВО

10:22
  • понедельник
  • 16 января 2023

Рядовой Роман Сапрунов под артобстрелом противника он увел автомобиль в безопасное место

Мужество и профессионализм - качества, которые каждый день проявляют российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса, сообщило Минобороны.

Рядовой Роман Сапрунов доставлял боеприпасы на передовую. Под артобстрелом противника он увел автомобиль в безопасное место, не допустив попадания снаряда. Награжден медалью "За отвагу". 

Старший сержант Константин Токарь во время наступления артиллерийским ударом орудия уничтожил вражеский опорный пункт, а затем поразил район скопления военной техники и личного состава иностранных наёмников. В результате нашим бойцам удалось пройти вглубь обороны противника.

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