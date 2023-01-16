Мужество и профессионализм: представлены новые герои СВО

Рядовой Роман Сапрунов под артобстрелом противника он увел автомобиль в безопасное место

Мужество и профессионализм - качества, которые каждый день проявляют российские военные в ходе спецоперации по защите Донбасса, сообщило Минобороны.

Рядовой Роман Сапрунов доставлял боеприпасы на передовую. Под артобстрелом противника он увел автомобиль в безопасное место, не допустив попадания снаряда. Награжден медалью "За отвагу".

Старший сержант Константин Токарь во время наступления артиллерийским ударом орудия уничтожил вражеский опорный пункт, а затем поразил район скопления военной техники и личного состава иностранных наёмников. В результате нашим бойцам удалось пройти вглубь обороны противника.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"