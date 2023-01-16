Американцы потребовали от своих властей подумать об интересах США

В Германии тем временем началась масштабная подготовка солдат ВСУ

Тренировки украинцев проходят на территории Германии, инструкторы прибыли из США. Как заявляет издание Associated Press, в зону боевых действий в ближайшие пять-восемь недель планируется отправить около 500 военнослужащих. Параллельно подготовка идет к прибытию украинских военных и за океаном, в Оклахоме. На этой неделе там тоже должны начаться учения.

Пока же европейские страны, наобещавшие вооружение Киеву, пытаются наскрести хоть что-то. Франция готовит к отправке колесные танки, Британия - свои боевые машины.

"Солдатам потребуется как минимум 3 месяца для обучения и еще 3 месяца личного опыта на поле боя, чтобы научиться управлять батареей Patriot, которую мы им передали. Так что вероятность, что любое из этого оборудования окажет какую-либо помощь, равна нулю. За это время русские эффектно раздавят украинские войска", - говорят эксперты.

Поэтому все делается в спешке. Ведь конфликт находится в решающей фазе, считают в НАТО. И тут идет борьба не России и Украины, в борьба всего Запада за место на политической карте.

О поставках вооружения Киеву будут говорить на встрече в Рамштайне. Там надеются склонить в свою сторону и Германию. После личной беседы с американским президентом канцлер все-таки согласился направить в Киев Patriot. Пока же Олаф Шольц, обещавший, что его правительство будет наполовину состоять из представительниц слабого пола, ищет женщину на пост министра обороны ФРГ, сообщают СМИ. Занимавшая эту должность Кристина Ламбрехт после череды скандалов решила капитулировать и подать в отставку прямо накануне встречи в Рамштайне, сообщают журналисты.

"Олаф Шольц колеблется и медлит с принятием одного из важных кадровых решений. И это в тот момент, когда речь идет о помощи Украине, Германия отмалчивается и тормозит действия своих западных партнеров", - отметил политик Торстен Фрай.

В Хорватии же заявили, что от них ждать помощи не стоит. Страна и ранее выступала против обучения украинских военных, объяснив это рисками для государства.

Украина, похоже, стала испытательным полигоном для западных вооружений. CNN приводит мнение западного эксперта, близкого к разведке: "Война на Украине предоставила Соединенным Штатам и их союзникам редкую возможность изучить, как их собственные системы вооружений ведут себя при интенсивном использовании".

Сторонники антивоенного движения в Нью-Йорке требуют прекратить спонсировать военную машину Киева и потратить средства на собственное население. Американцы, похоже, устали от Украины. Недовольных легко узнать даже на дороге. На свои автомобили они наклеивают стикеры с призывом остановить поток денег Киеву.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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