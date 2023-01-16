Мишустин обсудил с вице-премьерами развитие электроэнергетики

Кабмин актуализировал генеральную схему размещения объектов системы в дальнесрочной перспективе

Единовременная выплата семьям в Приморском крае при рождении третьего и последующих детей вырастет более чем вдвое. И составит миллион рублей. Об этом заявил сегодня Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, передает "ТВ Центр".

Другой темой заседания стало развитие электроэнергетики. Премьер отметил, что кабмин актуализировал генеральную схему размещения объектов системы в дальнесрочной перспективе, что особенного важно для устойчивого роста экономики и благополучия людей.

"Принятый документ предполагает ввод в эксплуатацию с текущего года новых энергоблоков АЭС суммарной мощностью более чем 12 тыс. МВт, а также строительство дополнительных объектов гидроэнергетики примерно ещё на 7 тыс. МВт. Важно провести и замену устаревшего оборудования действующих электростанций всех видов на современное и высокотехнологичное и прокладывать новые линии электропередачи", - подчеркнул Мишустин.

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