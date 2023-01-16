Амурские тигры стали регулярно навещать жителей Приморья

Дикие кошки нападают на собак

Незваный хищник наведывается в село Знаменка в Пожарском районе Приморья уже не в первый раз. Амурский тигр таскает собак. И бродячих и тех, которые ночью сидят во дворах на прИвязи.

Инспекторы охотнадзора прочесывают местность в поисках тигриных следов и самого хищника. Уже решено - дикую кошку необходимо отловить и переселить подальше от населенных пунктов. При этом специалисты уверены, что животное питается не только собаками, а значит, тигр здоров.

"Достоверно установлено, что этот молодой самец тигра охотится и на копытных животных. То есть в лесу он может отохотиться на изюбря и сидеть там 10-15 дней, и пока мы будем искать его в селе, он будет спокойно находиться в лесу и обеспечивать себя питанием", - отметил Сергей Арамилев, директор Центра "Амурский тигр".

А этот зверь вальяжно развалился на обочине дороги в Шкотовском районе. Надменным взглядом провожает проезжающие машины и снисходительно разрешает себя снимать любопытным водителям.

По душу этого так называемого "фокинского" тигра тоже работают охотоведы. Специалисты выяснили, что он, прогуливаясь по своему участку, наткнулся на автотрассу, сумел ее перебежать, но не ожидал, что окажется в населенных пунктах. Посетил город Фокино, поселок Подъяпольское. А проголодавшись, съел собаку на цепи.

"Там где он был, там улица уходит прямо в лес. И там нет копытных, там есть только бродячие собаки, и больше никого. Вот он покрутился и вернулся обратно в лес. И больше пока не появляется", - говорит Алексей Суровый, первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.

Оба этих случая произошли в населенных пунктах, которые граничат с лесной территорией. Специалисты говорят, для тигров - это их участок, который они обследуют. Но задержаться в непривычной для себя обстановке среди машин, шума, строений здорового хищника может заставить только легкая добыча - собаки.

"Опыт Хабаровского края показал, что как только жители убирают собак на ночь, то тигр теряет интерес к населенным пунктам и уходит обратно в лес", - уточнил Суровый.

Кроме того, тигры заходят в населенные пункты, где их ничего не отпугивает. А боятся полосатые хищники элементарного - яркого света. Так как охотятся они в основном ночью, то в те поселки, где нет освещения, и приходят.

"У нас населенные пункты расположены в таежной местности, дома стоят на окраинах, без ограждения, освещения, и собаки и пропадали с тех дворов, где нет освещения и нет заборов", - добавил Арамилев.

За последние 12 лет популяция амурского тигра увеличилась почти вдвое. По данным учета, на Дальнем Востоке обитает около 700 пятидесяти особей этого хищника, занесенного в Красную книгу.

Сейчас инспекторы охотнадзора отслеживают трех хищников, которые попадались на глаза человека. Этих тигров с большей долей вероятности не нужно помещать в реабилитационный центр, а достаточно просто переселить на другие лесные участки. Но пока все три полосатые дикие кошки тщательно скрывают от людей. Это дает надежду на то, что они сами покинули населенные пункты и ушли в естественную среду обитания.

Ольга Скрипникова , Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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