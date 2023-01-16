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Россия и Белоруссия начали совместные авиаучения

09:38
  • понедельник
  • 16 января 2023

Планируется отработать авиаподдержку группировки войск

Белорусское Министерство обороны сообщило о начале совместных летно-тактических учений авиационных подразделений Вооруженных сил России и Белоруссии.

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"Главная цель учения - повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

Планируется отработать, в частности, ведение воздушной разведки, а также авиаподдержку группировки войск, совместное патрулирование вдоль границы, высадку тактического десанта, эвакуацию раненых и доставку грузов.

Задействованы будут все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских вооруженных сил.

"От российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил", - добавили в ведомстве.

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