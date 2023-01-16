Михалков упрекнул ЕС в введении против него санкций за собственное мнение

Режиссер раскритиковал свое включение в черный список

Евросоюз, называющий себя цивилизованным демократическим обществом, ввел санкции против человека, который в своей стране и у себя на Родине, своему народу на своем языке высказывает свое личное мнение. Об этом говорится в открытом письме режиссера Никиты Михалкова, опубликованном в понедельник, 16 января, в "Российской газете".

Кинематографист подчеркнул, что его письмо не следует расценивать "как попытку выйти из-под объявленных мне санкций, ибо санкции эти объявлены мне людьми, ни словам, ни поступкам которых доверять нельзя".

Михалков отметил, что 11 лет ведет программу "Бесогон" и "ни разу не поменял свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов, которые ставил". При этом передачу посмотрели 229 млн зрителей, а в новогодние праздники — 53 млн человек.

По мнению режиссера, одна лишь эта цифра подтверждает, "что то, о чем мы говорим в своих передачах, волнует подавляющее большинство людей, живущих в России". При этом ни цензуры, ни государственного финансирования в производстве передачи, по его словам, нет.

Михалков допустил, что отношение Брюсселя к нему сложилось именно после просмотра выпусков "Бесогона", которые "своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду". Он заявил, что его "это радует".

Никита Михалков оказался также под санкциями, введенными властями Украины. Кроме него, в черный список Киева попали Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Александр Буйнов, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Анна Нетребко, Евгений Петросян, Маргарита Симоньян, Леонид Якубович.

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