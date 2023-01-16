Источники назвали кандидатов на пост главы Минобороны ФРГ

Германское правительство не подтверждало планы смены министра

Руководитель ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считаются главными претендентами на пост министра обороны ФРГ. Об этом в понедельник, 16 января, пишут германские средства массовой информации.

По сведениям источников, Шмидта и Клингбайля называют в числе наиболее вероятных кандидатов на должность главы Минобороны. Также в этом качестве называют министра труда и социальных дел ФРГ Хубертуса Хайля.

Источники также утверждают, что кандидатура уполномоченной Бундестага по вопросам военнослужащих Евы Хёгль, скорее всего, не будет обсуждаться, хотя "некоторые СМИ до сих пор отдавали ей предпочтение".

Официально в Минобороны Германии и федеральном правительстве не комментируют эти сообщения, пишет Der Spiegel.

13 января в СМИ появилась информация о том, что Кристина Ламбрехт намерена покинуть пост главы германского Министерства обороны по собственной инициативе. Однако в правительстве ФРГ отказались дать комментарии по существу вопроса, заявив, что это лишь слухи.

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