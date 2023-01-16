Франция отказалась продлевать для России аренду знаменитого кладбища

Москва регулярно оплачивала места согласно договору

Во Франции администрация города Сент-Женевьев-де-Буа отказалась принимать деньги от России на продление аренды мест на одноименном кладбище. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на главу комитета по уходу за русскими захоронениями.

Москва регулярно оплачивала места согласно договору, заключенному в 2005 году. Теперь же организация вынуждена искать другие источники финансирования.

Это французское кладбище является крупнейшим русским некрополем за рубежом. Там покоятся многие наши знаменитые соотечественники: например, Иван Бунин, Зинаида Гиппиус, Рудольф Нуриев. Некоторые могилы нуждаются в восстановлении.

По данным издания, отказ принимать деньги из нашей страны ставит под угрозу будущее русской части кладбища, а это - больше половины от всей площади.

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