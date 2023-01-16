ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На месте крушения самолета в Непале обнаружены "черные ящики"

11:45
  • понедельник
  • 16 января 2023

Утром в горах возобновилась поисковая операция

Пассажирский лайнер компании Yeti Airlines подлетает к аэропорту города Покхара. Один из пассажиров радостно снимает приземление на камеру смартфона. Последние секунды в жизни 72 человек, находившихся на борту. За полтора километра до места посадки самолет перестал выходить на связь и рухнул в горном массиве.

Вылетела часть багажа: подробности ЧП с самолетом в Якутии
Самолет из Москвы в Гоа экстренно сел после сообщения о мине

Впрочем, четверо человек еще числятся пропавшими без вести – поисковая операция возобновилась с восходом солнца. Но шансы найти их живыми ничтожно малы. Накануне несколько пострадавших скончались в больнице. Большинство погибли на месте - при падении борта в ущелье. Среди них были четверо россиян, а также граждане Непала, Южной Кореи, Австралии, Ирландии, Франции и Аргентины.

В Непале сегодня объявлен траур. А на месте крушения уже обнаружили бортовые самописцы. Они должны пролить свет на причину трагедии. Погодные условия и видимость были хорошие. Основная версия - техническая неисправность самолета. Специальная комиссия должна огласить результаты расследования в течение 45 дней.

Кирилл Парменов, Абдулла Кучаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Крушение самолета в Непале
Крушение самолета в Непале
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.