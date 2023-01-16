На месте крушения самолета в Непале обнаружены "черные ящики"

Утром в горах возобновилась поисковая операция

Пассажирский лайнер компании Yeti Airlines подлетает к аэропорту города Покхара. Один из пассажиров радостно снимает приземление на камеру смартфона. Последние секунды в жизни 72 человек, находившихся на борту. За полтора километра до места посадки самолет перестал выходить на связь и рухнул в горном массиве.

Впрочем, четверо человек еще числятся пропавшими без вести – поисковая операция возобновилась с восходом солнца. Но шансы найти их живыми ничтожно малы. Накануне несколько пострадавших скончались в больнице. Большинство погибли на месте - при падении борта в ущелье. Среди них были четверо россиян, а также граждане Непала, Южной Кореи, Австралии, Ирландии, Франции и Аргентины.

В Непале сегодня объявлен траур. А на месте крушения уже обнаружили бортовые самописцы. Они должны пролить свет на причину трагедии. Погодные условия и видимость были хорошие. Основная версия - техническая неисправность самолета. Специальная комиссия должна огласить результаты расследования в течение 45 дней.

Кирилл Парменов, Абдулла Кучаев, "ТВ Центр"

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