Врач рассказала о пользе крещенских купаний для борьбы с депрессией

Перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом

Купание в ледяной воде может помочь в борьбе с депрессией. Кроме того, это полезно для сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Серафима Тазина.

По ее словам, благодаря плаванию в холодной воде уменьшаются уровень триглицеридов, резистентность к инсулину, артериальное давление. Также улучшается самочувствие и повышается устойчивость к инфекционным заболеваниям.

Тазина при этом отметила, что купание требует длительной подготовки, его можно проводить только под надлежащим наблюдением. Перед процедурой необходимо проконсультироваться с врачом.

Перед процедурой и после нее нельзя пить спиртное. Сразу после купания надо хорошо растереть себя полотенцем, переодеться в сухое белье и выпить горячий чай.

Источник: агентство "Москва".

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