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МАГАТЭ объявило о расширении присутствия на Украине

10:32
  • понедельник
  • 16 января 2023

Цель агентства - предотвращение ядерных инцидентов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на Украине. Такое заявление в понедельник, 16 января, сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
МАГАТЭ: ядерный инцидент на ЗАЭС ни в чьих интересах

В сообщении Гросси в социальных сетях, которое цитирует ТАСС, говорится, что это решение принято, "чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время текущего конфликта".

Глава агентства выразил гордость в связи с тем, что возглавляет эту миссию на Украине, в ходе которой МАГАТЭ организует присутствие своих инспекторов на всех атомных электростанциях страны.

Российская сторона поддерживает контакты с МАГАТЭ с целью предотвращения ядерных инцидентов в условиях конфликта на Украине. В декабре 2022 года в Москве прошел очередной раунд консультаций между Россией и Международным агентством по атомной энергии по вопросам зоны безопасности Запорожской АЭС. Стороны обсуждали подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС.

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Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
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