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Снаряды ВСУ снесли жилой дом, супермаркет и аптеку в Донецке

10:23
  • понедельник
  • 16 января 2023

Пострадали три человека

ВСУ ударили из РСЗО по жилому дому и продуктовому магазину в Калинском районе Донецка.

Снаряды попали в здание супермаркета "Авоська" на проспекте Ильича, в аптеку на остановке напротив мясокомбината и в жилой дом, написал в своем telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По предварительным данным властей, пострадали три человека. В свою очередь СМИ пишут о двух погибших.

"В результате утренней атаки ВФУ в Калининском районе ранены 3 человека", - сообщил Кулемзин.

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