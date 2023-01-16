Снаряды ВСУ снесли жилой дом, супермаркет и аптеку в Донецке

Пострадали три человека

ВСУ ударили из РСЗО по жилому дому и продуктовому магазину в Калинском районе Донецка.

Снаряды попали в здание супермаркета "Авоська" на проспекте Ильича, в аптеку на остановке напротив мясокомбината и в жилой дом, написал в своем telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

По предварительным данным властей, пострадали три человека. В свою очередь СМИ пишут о двух погибших.

"В результате утренней атаки ВФУ в Калининском районе ранены 3 человека", - сообщил Кулемзин.

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