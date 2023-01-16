ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Камбоджа начала обучать украинских саперов

10:39
  • понедельник
  • 16 января 2023

Военные проходят тренировки по разминированию

Камбоджийский центр разминирования (CMAC) приступил к обучению 15 украинских саперов. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал глава центра Хенг Ратана.
США начали расширенную программу подготовки ВСУ

Учения при поддержке правительства Японии пройдут в центре в Кампонгчнанге, а также на участках в провинциях Баттамбанг и Сиемреап.

Украинские военные в течение недели, до 21 января, будут обучаться приемам обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Глава центра отметил, что особое внимание будет уделено новейшим технологиям и оборудованию для обезвреживания наземных мин.

Как отмечает издание Khmer Times, камбоджийские специалисты получили большой опыт по разминированию из-за десятилетий вооруженных конфликтов на территории страны.

Участие в подготовке украинских снайперов решил принять и Евросоюз. Еще в августе сообщалось, что после согласования с Вооруженными силами Украины и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобританией, "одна или несколько из указанных задач" могут быть поддержаны тренировочной миссией Евросоюза.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Саперы
Саперы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.