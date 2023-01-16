Камбоджа начала обучать украинских саперов

Военные проходят тренировки по разминированию

Камбоджийский центр разминирования (CMAC) приступил к обучению 15 украинских саперов. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал глава центра Хенг Ратана.

Учения при поддержке правительства Японии пройдут в центре в Кампонгчнанге, а также на участках в провинциях Баттамбанг и Сиемреап.

Украинские военные в течение недели, до 21 января, будут обучаться приемам обезвреживания неразорвавшихся боеприпасов. Глава центра отметил, что особое внимание будет уделено новейшим технологиям и оборудованию для обезвреживания наземных мин.

Как отмечает издание Khmer Times, камбоджийские специалисты получили большой опыт по разминированию из-за десятилетий вооруженных конфликтов на территории страны.

Участие в подготовке украинских снайперов решил принять и Евросоюз. Еще в августе сообщалось, что после согласования с Вооруженными силами Украины и консультаций с партнерами, в том числе США и Великобританией, "одна или несколько из указанных задач" могут быть поддержаны тренировочной миссией Евросоюза.

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