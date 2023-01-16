ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Страховой стаж участвующих в СВО будет засчитываться в двойном размере

10:48
  • понедельник
  • 16 января 2023

Это часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных

Страховой стаж для мобилизованных, контрактников и добровольцев в период участия в спецоперации засчитывается в двойном размере.

Соответствующее постановление подписало правительство России. Отмечается, что это часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных.

"Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере", - говорится в сообщении.

Кроме того, мобилизованных предпринимателей освободили от предоставления статистической отчетности во время службы. Ранее для этой категории начала действовать отсрочка по уплате налогов и страховых взносов.

Страховой стаж – продолжительность периодов работы гражданина, а также иных социально значимых периодов деятельности. Стаж является одним из ключевых параметров, который дает право на пенсию и влияет на ее размер, напомнило агентство "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Частичная мобилизация
Частичная мобилизация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.