Страховой стаж участвующих в СВО будет засчитываться в двойном размере

Это часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных

Страховой стаж для мобилизованных, контрактников и добровольцев в период участия в спецоперации засчитывается в двойном размере.

Соответствующее постановление подписало правительство России. Отмечается, что это часть комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных.

"Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере", - говорится в сообщении.

Кроме того, мобилизованных предпринимателей освободили от предоставления статистической отчетности во время службы. Ранее для этой категории начала действовать отсрочка по уплате налогов и страховых взносов.

Страховой стаж – продолжительность периодов работы гражданина, а также иных социально значимых периодов деятельности. Стаж является одним из ключевых параметров, который дает право на пенсию и влияет на ее размер, напомнило агентство "Интерфакс".

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