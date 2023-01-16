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Россия в 2022 году добыла 535 млн тонн нефти

11:00
  • понедельник
  • 16 января 2023

Страна нарастила нефтегазовые доходы более чем на четверть

Объем добычи нефти в России в 2022 году достиг 535 млн тонн. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал российский вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве топливно-энергетический комплекс.
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Доходы федерального бюджета в нефтегазовой сфере, по словам замглавы кабмина, за 2022 год выросли на 28%, несмотря на внешние санкции.

Производство электроэнергии в России выросло в 2022 году на 0,7%, потребление увеличилось на 1,5%, рассказал Новак. Он также подчеркнул, что новогодние праздники и длинные выходные в стране прошли без серьезных нарушений энергоснабжения.

Ведутся активные работы по восстановлению энергетической инфраструктуры в новых российских регионах. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже восстановлено более 3,5 тысячи км линий электропередачи и четыре энергоблока на станциях, цитирует вице-премьера ТАСС.

Ранее Новак отмечал, что в марте-апреле 2022 года наблюдалось падение добычи примерно на 1,2 млн баррелей в сутки. Однако затем энергетическая отрасль оправилась от шока начала года. Российские компании выстроили новые логистические цепочки реализации нефти и нефтепродуктов и уже в мае-июне восстановили добычу до уровней января-февраля.

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