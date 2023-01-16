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В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал для покупки авто

11:19
  • понедельник
  • 16 января 2023

Нина Останина выдвинула эту инициативу вместо предложения пускать маткапитал на оплату услуг ЖКХ

Россиянам нужно предоставить возможность использовать материнский капитал для покупки автомобиля. Такое мнение в понедельник, 16 января, высказала председатель думского комитета по вопросам семьи Нина Останина.
В Госдуме выступили за повышение и бессрочность маткапитала

Парламентарий прокомментировала инициативу коллеги Яны Лантратовой позволить использовать материнский капитал и для оплаты коммунальных услуг. По мнению Останиной, "оплату услуг ЖКХ должна обеспечивать в многодетных семьях власть".

Останина подчеркнула, что понимает — данная инициатива была вызвана бедностью многодетных семей, многим из которых тяжело оплачивать услуги ЖКХ. Однако "это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи".

Средства маткапитала, по мнению депутата, лучше разрешить использовать на покупку автомобиля отечественного производства, сообщает РИА Новости.

В России с 1 февраля на 11,9% проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. В частности, размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей, на второго — почти до 775,6 тысячи.

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