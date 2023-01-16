В России с коронавирусом госпитализировали 363 человека

Скончались 40 пациентов

За сутки в России госпитализированы 363 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 16 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4289 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 3466 человек, скончались 40 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1228 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 101. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 608 человек, в Московской области – 139.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21860902 случая заболевания, зарегистрировано 394438 летальных исходов.

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