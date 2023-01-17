Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

У Весов могут появиться непредвиденные расходы, а Девам пора отдохнуть

Овны

Этот день считается одним из самых сложных, приготовьтесь не делать драматических выводов. Не нужно сегодня увольняться и разводиться - вы скоро передумаете.

Тельцы

Вам могут оказать холодный прием на собеседовании, свидании, деловой встрече, новой работе. Не берите в голову, сосредоточьтесь на сути и своих целях.

Близнецы

Остерегайтесь простуд и вирусов, особенно во время поездок в транспорте. Если вы учитесь, будьте готовы к тому, что кто-то из преподавателей сегодня будет не в духе.

Раки

Влюбленные представители знака бросятся разбираться в своих чувствах, потому что былой накал страстей ушел. Это нормально, как и спад работоспособности у творческих личностей.

Львы

Возможно, еще вчера вы горели желанием заниматься домом, семьей, детьми, личной жизнью. Но сегодня лучше сделать паузу, иначе энергии может не хватить.

Девы

Погода сегодня вызывает желание залезть под одеяло и впасть в спячку. Сегодня тот самый день, когда ничего не хочется и лучше не принуждать себя. Отдыхайте.

Весы

У вас могут появиться непредвиденные расходы, которые заставят задуматься об экономии. Постарайтесь не перегнуть палку, не идите на поводу у скряги Сатурна.

Скорпион

Ваш знак - один из самых сильных, но и его внутренний огонь сегодня охладит дыхание Сатурна. Кстати, перед уходом из дома проверьте все окна.

Стрельцы

Вам сегодня важно не терять бдительность, но и не скатываться в подозрительность. Если вам кажется странным какой-то человек, не торопитесь с выводами. Пообщайтесь.

Козероги

Участие в какой-либо групповой деятельности обойдется вам дороже, чем казалось сначала. Не спешите отказываться, ведь не все в жизни измеряется деньгами, верно?

Водолеи

Пока Сатурн разбирается с капризной Луной, ваше настроение может испортиться. Но это скоро пройдет, особенно если вы не будете пытаться жалеть себя.

Рыбы

Представителям этого знака нужно поберечься в этот день - защитные силы и выносливость организма снижены. Займитесь делами, которые не требуют от вас самоотдачи.

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