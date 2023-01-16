Президент Филиппин разъяснил ситуацию вокруг разговора с Зеленским

Стороны не смогли согласовать беседу на высшем уровне

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший в понедельник, 16 января, опроверг заявления Киева о том, что Манила игнорировала неоднократные просьбы Украины о беседе с главой государства Владимиром Зеленским.

Маркос-младший пояснил, что тема разговора на высшем уровне поднималась "пару месяцев назад, но конкретно ничего не обсуждалось". Заявление спецпосланника Украины о том, что запросы Киева на проведение такой беседы остались без ответа, удивило Манилу.

Филиппинский лидер заверил, что Киеву был дан надлежащий ответ, "просто конкретные планы построить не удалось". Что касается готовности Манилы поддержать мирный план Украины, президент Филиппин ответил, что это должны обсудить Киев и Москва, пишет Manila Times.

СМИ ранее писали, что Филиппины опасаются санкций со стороны США из-за соглашения о приобретении российских вертолетов Ми-17 на фоне спецоперации России на Украине и западных санкций. В августе сообщалось, что Манила расторгает сделку о покупке 16 российских вертолетов. Причиной отмены соглашения Филиппины называли "смену в приоритетах, вызванную изменениями в глобальной политике".

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