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МИД объяснил нежелание России ужесточать визовый режим для иностранцев

11:59
  • понедельник
  • 16 января 2023

При этом для граждан России требования по визам становятся все более суровыми

Россия на фоне визовых ограничений Запада продолжит вести работу по упрощению въезда иностранцев. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
МИД заявил о невыполнимых визовых требованиях стран ЕС к российским туристам

Дипломат напомнил установку президента России Владимира Путина "не цепляться за взаимность", когда речь идет об обеспечении интересов государства.

Хотя страны Запада ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз, "мы же в этих условиях продолжаем вести работу по упрощению визовых формальностей", отметил замминистра.

Иванов также напомнил, что в декабре 2022 года были приняты поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", установивший возможность оформления многократных туристических виз на срок до 6 месяцев в упрощенном порядке на основании всего лишь подтверждения о бронировании гостиницы. Такие визы будут выдаваться гражданам иностранных государств, которые внесены в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации и не представляющие миграционной опасности для России, цитирует дипломата ТАСС.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас ранее прокомментировал заявление МИД России о том, что страны Евросоюза при оформлении виз требуют от россиян соблюдения невыполнимых требований. Сенатор заявил, что подобная практика является дискриминационной, и призвал МИД зеркально ответить на ограничения Запада.

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