В Италии арестовали самого разыскиваемого босса "Коза ностра"

Он возглавлял список самых разыскиваемых мафиози страны

Итальянские власти задержали Маттео Мессину Денаро, который считается боссом мафии "Коза ностра".

Он скрывался от правосудия около 30 лет, возглавлял список самых разыскиваемых мафиози страны, пишет издание La Republica.

Сейчас Босс мафии "Коза ностра" находился в частной клинике в Палермо "для прохождения терапии".

Как сообщают местные СМИ, Денаро устраивал взрывы в Италии в 90-е годы, занимался перевозкой тяжелых наркотиков из Южной Америки в Европу.

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