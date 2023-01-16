Урожай зерна в России в 2022 году составил 153,8 млн тонн

Это показатель в чистом весе

Урожай зерна в России в 2022 году в чистом весе составил 153,8 млн тонн, в том числе — 104,4 млн тонн пшеницы. Такие данные в понедельник, 16 января, приводит Росстат.

Для сравнения: в 2021 году урожай зерновых в России составил в чистом весе 121,4 млн тонн, в 2020 году — 133,5 млн тонн. При этом в 2021 году урожай пшеницы в чистом весе находился на уровне 76,1 млн тонн, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российское сельское хозяйство превратилось в высокотехнологичную отрасль, стало эффективным и конкурентоспособным на мировых рынках. При этом, отметил Путин, "по-моему, посевных площадей-то меньше, чем в Советском Союзе". Это говорит о росте эффективности сельского хозяйства "в разы, наверное".

На дальнейшее развитие сельского хозяйства в России выделяют средства из резервного фонда правительства. В частности, на компенсацию регионам затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса направлено 7,7 млрд рублей.

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