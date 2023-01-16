В 2022 году в России восстановили права 54 тысяч дольщиков

Использовались ресурсы Фонда развития территорий и региональные механизмы

За 2022 год в России удалось решить вопрос 54 тысяч граждан – участников долевого строительства жилья. Люди получили либо жилье, либо денежные компенсации. Об этом в понедельник, 16 января, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Для восстановления прав дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, задействованы как ресурсы Фонда развития территорий, так и региональные механизмы, отметил замглавы правительства.

Благодаря механизмам Фонда развития территорий в 2022 году завершилось строительство 110 проблемных объектов для 13,1 тысячи дольщиков. Еще 15,7 тысячи человек получили от ФРТ денежные компенсации в размере 55,8 млрд рублей.

Силами субъектов Российской Федерации в рамках утвержденных "дорожных карт" были восстановлены в правах еще 25,2 тысячи граждан из числа дольщиков, сообщается на официальном сайте кабмина.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дольщикам проблемного объекта могут выплатить возмещение. Такое решение примет Фонд развития территорий при наличии некоторых обстоятельств – к примеру, вступления в силу решения суда о признании объекта самовольной постройкой.

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