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Министр обороны ФРГ попросила канцлера об отставке

12:38
  • понедельник
  • 16 января 2023

Коллеги часто критиковали ее работу

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт официально попросила канцлера Олафа Шольца об отставке.
Источники назвали кандидатов на пост главы Минобороны ФРГ

Об этом в понедельник 16 января, сообщило немецкое агентство DPA. Прошение было направлено в ведомство канцлера сегодня.

13 января в СМИ появилась информация о том, что Кристина Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) намерена покинуть пост главы германского Министерства обороны по собственной инициативе. Как пишет РИА Новости, Ламбрехт часто критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.

Главными претендентами на пост министра обороны ФРГ считаются руководитель ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль

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