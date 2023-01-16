Министр обороны ФРГ попросила канцлера об отставке

Коллеги часто критиковали ее работу

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт официально попросила канцлера Олафа Шольца об отставке.

Об этом в понедельник 16 января, сообщило немецкое агентство DPA. Прошение было направлено в ведомство канцлера сегодня.

13 января в СМИ появилась информация о том, что Кристина Ламбрехт (Социал-демократическая партия Германии, входит в правительственную коалицию) намерена покинуть пост главы германского Министерства обороны по собственной инициативе. Как пишет РИА Новости, Ламбрехт часто критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, недостаточное оснащение в бундесвере и часто ломающаяся военная техника.

Главными претендентами на пост министра обороны ФРГ считаются руководитель ведомства федерального канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт и сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль

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