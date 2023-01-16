ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Pais: ВСУ бросили позиции в Артемовске и Соледаре из-за нехватки боеприпасов

13:12
  • понедельник
  • 16 января 2023

При этом президент Украины обещал обеспечить армию всем необходимым

Солдаты двух батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Соледаре и Бахмуте (украинское название Артемовска), заявили, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом в понедельник, 16 января, пишет газета Pais.

Российские войска готовятся заблокировать Артемовск
Освобождение Соледара: видео с места событий

Как пишет издание, эту информацию подтвердил командир танка в составе 24-й танковой механизированной бригады украинских войск с позывным "Бурштин". Он признал, что из шести танков, которые были в его роте две недели назад, сейчас в боевой готовности остался только один.

При этом Pais пишет, что некоторые из мирных жителей не покидают Артемовск, так как "настроены пророссийски", другие, в основном пожилые люди, уже "отрешились от будущего" и хотят остаться дома, несмотря ни на что.

13 января российское Министерство обороны рассказало, что наступление, завершившееся разгромом Вооружённых сил Украины и овладением городом Соледар (ДНР), осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану.

Теперь российские войска могут сосредоточить основные усилия на взятии другой стратегически важной точки — Артемовска. Продвижение на этом направлении уже активизировано.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские войска
Украинские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.