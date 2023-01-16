При этом президент Украины обещал обеспечить армию всем необходимым

Солдаты двух батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Соледаре и Бахмуте (украинское название Артемовска), заявили, что покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов. Об этом в понедельник, 16 января, пишет газета Pais.

Как пишет издание, эту информацию подтвердил командир танка в составе 24-й танковой механизированной бригады украинских войск с позывным "Бурштин". Он признал, что из шести танков, которые были в его роте две недели назад, сейчас в боевой готовности остался только один.

При этом Pais пишет, что некоторые из мирных жителей не покидают Артемовск, так как "настроены пророссийски", другие, в основном пожилые люди, уже "отрешились от будущего" и хотят остаться дома, несмотря ни на что.

13 января российское Министерство обороны рассказало, что наступление, завершившееся разгромом Вооружённых сил Украины и овладением городом Соледар (ДНР), осуществлялись разнородной группировкой российских войск (сил) по единому замыслу и плану.

Теперь российские войска могут сосредоточить основные усилия на взятии другой стратегически важной точки — Артемовска. Продвижение на этом направлении уже активизировано.

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