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Глава Севастополя сообщил об отражении очередной атаки беспилотников

12:53
  • понедельник
  • 16 января 2023

На данный момент сбиты 7 БПЛА

Системы ПВО сбили уже 7 беспилотников над Черным морем в Крыму.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все БПЛА сбиты над морем, никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

"Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - написал он в своем telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что никаких взрывов в городе нет. Он призвал доверять только официальной информации. 

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