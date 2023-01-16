Глава Севастополя сообщил об отражении очередной атаки беспилотников

На данный момент сбиты 7 БПЛА

Системы ПВО сбили уже 7 беспилотников над Черным морем в Крыму.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Все БПЛА сбиты над морем, никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали.

"Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - написал он в своем telegram-канале.

Развожаев подчеркнул, что никаких взрывов в городе нет. Он призвал доверять только официальной информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"