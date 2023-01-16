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Китай обвинил США в равнодушии к порядку в мире

13:20
  • понедельник
  • 16 января 2023

Вашингтон озабочен только своей гегемонией, убеждены в Пекине

Американские власти заботятся лишь о сохранении гегемонии США на международной арене. Об этом в понедельник, 16 января, заявил официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.
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По словам представителя внешнеполитического ведомства КНР, факты свидетельствуют, что Соединённые Штаты никогда не заботятся о правилах или порядке в мире.

Единственное, что действительно заботит Вашингтон, это стабильность гегемонии Соединённых Штатов, утверждает чиновник. Из-за этого США представляют собой яркий пример "разрушителя международных правил".

Ван Вэньбинь напомнил, что США ранее "самовольно вторгались на территорию других стран", вводили односторонние санкции и проводили "дипломатию принуждения", сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что некоторые страны, особенно США, душат технологические предприятия других государств и искусственно подрывают цепочки поставок, причем "незаконность таких санкций скрыть невозможно".

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