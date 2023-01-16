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В Кремле ответили на вопрос о "конфликте" между Минобороны и ЧВК "Вагнер"

13:13
  • понедельник
  • 16 января 2023

Все делают общее дело

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами в понедельник прокомментировал появившиеся в западных СМИ слухи о том, что между Минобороны и группой "Вагнер" существует некий конфликт.
Дерзость в бою: что нужно знать о ЧВК "Вагнер"

"Мы думаем, что в основном этот конфликт существует в информационном пространстве. Страна должна знать, она знает своих героев, и она знает и героев, которые в наших вооруженных силах служат, и проявляют эти чудеса геройства, и знает героев из ЧВК "Вагнер": и те, и другие навсегда будут в нашей памяти", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА Новости).

Как уточнил пресс-секретарь, "конфликт" - продукт информационных манипуляций противника. По словам Пескова, к данным разговорам следует относиться спокойно.

"Все делают общее дело, все воюют за Родину. Вот так к этому и надо относиться", - заключил он.

В прошлую пятницу Минобороны России сообщило, что задача штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, была успешно решена "мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов частной военной компании "Вагнер".

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