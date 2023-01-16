Кремль: Россия не наносит удары по жилым домам и социнфраструктуре Украины

Трагедия в Днепре - следствие работы украинской ПВО

Российские военные не наносят на Украине удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию об обрушении жилого дома в Днепре (Днепропетровск).

Удары наносятся исключительно по военным целям. Трагедия в Днепре стала следствием работы украинской ПВО, подчеркнул представитель Кремля.

"Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны", - сказал Песков (цитата по "Интерфаксу").

14 января Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны.

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