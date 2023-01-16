ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль: Россия не наносит удары по жилым домам и социнфраструктуре Украины

13:11
  • понедельник
  • 16 января 2023

Трагедия в Днепре - следствие работы украинской ПВО

Российские военные не наносят на Украине удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию об обрушении жилого дома в Днепре (Днепропетровск).

Удары наносятся исключительно по военным целям. Трагедия в Днепре стала следствием работы украинской ПВО, подчеркнул представитель Кремля.

"Вы сами видели заключение некоторых представителей украинской стороны, где говорилось о том, что, собственно, эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны", - сказал Песков (цитата по "Интерфаксу").

14 января Советник офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что упавшую на жилой девятиэтажный дом в Днепре ракету сбила украинская система противовоздушной обороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украина
Украина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.