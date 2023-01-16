Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД

Три километра по прямой - от Покровской улицы до Зенинского шоссе

Сегодня открылось движение по участку Московского скоростного диаметра, расположенному за пределами МКАД. В церемонии принял участие мэр столицы Сергей Собянин. Новая дорога разгрузит трафик в восточной и юго-восточной части города, а в будущем свяжет диаметр со строящейся федеральной трассой "Москва - Нижний Новгород - Казань".

Три километра по прямой. От Покровской улицы до Зенинского шоссе. Мэр столицы Сергей Собянин открывает еще один участок Московского скоростного диаметра. За пределами МКАД.

Московский скоростной диаметр - действительно знаковый проект. Единственная скоростная магистраль протяженностью 68 километров, которая позволит проехать столицу насквозь. По сути - бесшовное соединение Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд. От Симферопольского шоссе до платной магистрали "Москва - Санкт-Петербург" с ответвлением на строящуюся трассу М-12 на Казань. И это - новая транспортная реальность столицы. Автомобилистам не придется лишний раз выезжать на МКАД, Третье транспортное кольцо и центральные улицы. А значит, трафик там значительно снизится. Поездки станут быстрее, комфортнее.

"Московский скоростной диаметр на севере соединен с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую строят федеральные строители, и эта трасса должна уже к сентябрю подойти к Москве. Мы, со своей очереди, Московский скоростной диаметр должны вывести на эту трассу, то есть три участка, сегодня сдаем основной участок, два оставшихся участка будут введены в сентябре. И таким образом, будет соединена Петербуржская трасса и Нижегородская через Московский скоростной диаметр", - отметил глава города.

Конкретно на этом участке скоростного диаметра построили и реконструировали больше 8 километров дорог: это и путепровод основного хода в районе пересечения с улицей Маресьева, и боковые проезды вдоль скоростного диаметра. Открытие участка от Покровской улицы до Зенинского шоссе улучшит транспортное обслуживание как минимум 400 тысяч человек - жителей окрестных районов.

"На сегодняшний момент жители ближайших микрорайонов - Некрасовка, Косино - им, чтобы попасть в Москву, приходится транзитом проезжать через жилую застройку, и это создает нагрузку на транспортно - дорожную сеть. При запуске этого участка автомобильной дороги движение, конечно, перераспределится с жилой застройки на этот участок, и я думаю, что жители почувствуют разницу и им будет намного комфортнее", - сказал Алексей Козлов, представитель генподрядчика.

Время проезда снизится в среднем на 6 минут. А полностью Южный участок Московского скоростного диаметра сдадут уже в этом году.

Елена Сахно, Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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